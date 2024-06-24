До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.
24 червня 2024, 17:19
Курс валют на вечір 24 червня: євро та долар зросли на міжбанку
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Відкриття 24 червня
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Закриття 24 червня
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Зміни
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40,42/40,44
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40,61/40,63
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19/19
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43,27/43,27
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43,62/43,63
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35/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,85 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,80−40,89, євро — 43,92−44,08 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Оф.курс НБУ:
24.06 = 40,4478 грн/$
25.06 = 40,5505 грн/$
Формально оф.курс НБУ виріс на 10,27 коп.