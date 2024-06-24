Китайська компанія Shein подала заявку на IPO у Лондоні, замість США

Китайський онлайн-ритейлер Shein конфіденційно подав документи до британського регулятора ринку для потенційного лістингу в Лондоні, пише Reuters. Це IPO може стати одним з найбільших цьогоріч.

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Раніше компанія подала заявку на IPO у Штатах. Дебют на фондовому ринку міг зробити Shein найдорожчою китайською компанією, яка б стала публічною у США.

Компанія була оцінена у $66 млрд.

Наразі дати лістингу на біржі невідомі. Shein офіційно проінформувала регулятора із цінних паперів Китаю про зміну місця IPO.