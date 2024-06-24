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24 червня 2024, 18:10

Обсяг прямих іноземних інвестицій у світі скоротився на 2% у 2023 році

Сукупний розмір прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2023 році знизився на 2%, до $1,33 трлн, випливає з даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Сукупний розмір прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2023 році знизився на 2%, до $1,33 трлн, випливає з даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯк змінився обсягЯк зазначається у доповіді, на підсумковий показник суттєво вплинув приплив коштів у «транзитні» європейські країни, такі як Люксембург, Швейцарія та Нідерланди.
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінився обсяг

Як зазначається у доповіді, на підсумковий показник суттєво вплинув приплив коштів у «транзитні» європейські країни, такі як Люксембург, Швейцарія та Нідерланди. Якщо виключити їх із підрахунків, то падіння обсягу ПІІ виявиться значно більшим — більш ніж на 10%.

Згідно з висновками організації, на обсяг ПІІ у 2023 році вплинула невпевненість інвесторів у стані економіки та потенційному впливі тенденцій економічного розколу як на розвинені, так і на країни, що розвиваються.

На тлі посилення регулювання та умов фінансування обсяг угод M&A (злиття та поглинання) знизився на 46%, обсяг проєктного фінансування — на 26%.

Водночас зросла на 2% кількість проєктів, які мають бути реалізовані в найближчому майбутньому («greenfield project»). Їхня сукупна обіцяна вартість збільшилася на 5%, до історичного максимуму в $1,4 трлн. Як пише ЮНКТАД, в основному завдяки вкладенням в обробну промисловість країн, що розвиваються.

Сумарний обсяг ПІІ в країнах, що розвиваються, скоротився, незважаючи на те, що в цих економіках він залишався стійким протягом останніх років, зазначає ЮНКТАД. У 2023 році показник знизився на 7%, до $867 млрд. Найбільше падіння припало на Азію — приплив ПІІ до регіону знизився на 8%.

Зокрема, обсяг інвестицій у Китай склав $163 млрд 2023 року після $189 млрд 2022 року. Обсяг ПІІ до Африки знизився на 3%, до Південної Америки та країн Карибського басейну — на 1%.

Приплив ПІІ до розвинених країн, за вирахуванням «транзитних», також скоротився на 15%. Так, у США обсяг інвестицій знизився до $311 млрд після $332 млрд 2022 року. При цьому з урахуванням «транзитних» економік показник для розвинутих країн зріс на 9% до $464 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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