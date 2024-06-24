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24 червня 2024, 15:55

У Нацбанку розповіли про позицію комітету з монетарної політики щодо облікової ставки

Більшість членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України підтримали зниження облікової ставки з 13,5% до 13%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Більшість членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України підтримали зниження облікової ставки з 13,5% до 13%.

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Це рішення враховує як поточні сприятливі макрофінансові тенденції, так і прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни.

«Вони погодилися, що таке обережне зниження ставки також відповідає наміру НБУ зберегти можливість громадян захистити свої заощадження від інфляції завдяки гривневим депозитам та ОВДП», — розповіли в НБУ.

Водночас там зазначили, що один учасник дискусії висловився за стрімкіше зменшення облікової ставки — до 12,5%.

Він зазначив, що фактична інфляційна динаміка залишається кращою за прогноз, а інфляційні очікування виглядають добре заякореними, тому НБУ може рухатися сміливіше.

Рішучіше зниження ставки підтримає відновлення економіки за збереження привабливості заощаджень у гривні.

Ще один член КМП висловився за збереження облікової ставки на рівні 13,5%.

На його думку, за останні місяці баланс ризиків для інфляції скоріше погіршився з огляду на посилення тиску на валютному ринку та високоймовірне підвищення податків.

Він зазначив, що НБУ доцільно зробити паузу в зниженні ставки та оцінити ефекти від попередніх кроків з пом'якшення процентної політики.

Джерело: Мінфін
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