Бізнес отримав ще 1,6 млрд за програмою доступні кредити

Протягом минулого тижня в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Минулого тижня в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» було видано 570 пільгових кредитів підприємцям на суму 1,6 млрд грн.

В повідомленні зазначають, що з 570, 486 кредитів надійшло від банків державного сектору економіки. Загальною сумою 1,2 млрд гривень.

Повідомляється, що з початку 2024 року за цією програмою підприємці отримали 11 944 кредити на 45,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 8 985 кредитів на 23,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 56 086 кредитів на 222,7 млрд грн (у тому числі державними банками — 42 019 кредитів на 113,9 млрд грн), з яких станом на 24 червня 2024 року: