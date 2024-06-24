Протягом минулого тижня в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
24 червня 2024, 15:36
Бізнес отримав ще 1,6 млрд за програмою доступні кредити
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Минулого тижня в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» було видано 570 пільгових кредитів підприємцям на суму 1,6 млрд грн.
В повідомленні зазначають, що з 570, 486 кредитів надійшло від банків державного сектору економіки. Загальною сумою 1,2 млрд гривень.
Повідомляється, що з початку 2024 року за цією програмою підприємці отримали 11 944 кредити на 45,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 8 985 кредитів на 23,5 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 56 086 кредитів на 222,7 млрд грн (у тому числі державними банками — 42 019 кредитів на 113,9 млрд грн), з яких станом на 24 червня 2024 року:
- 20,33 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 62,03 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 38,86 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 16,58 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,35 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 14,28 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Джерело: Мінфін
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