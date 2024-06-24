Кабмін рекомендує НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів

Кабінет Міністрів надав повноваження НБУ встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. Про це повідомляє Міністерство економіки.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Уряд рекомендує Нацбанку збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування, або з великим плечем постачання.

Кабмін також рекомендує збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів. Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування — верстати, техніку тощо.

Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору.

Згідно з рішенням уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту.