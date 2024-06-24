Кабінет Міністрів надав повноваження НБУ встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. Про це повідомляє Міністерство економіки.
24 червня 2024, 14:06
Кабмін рекомендує НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів
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Уряд рекомендує Нацбанку збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування, або з великим плечем постачання.
Кабмін також рекомендує збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів. Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування — верстати, техніку тощо.
Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору.
Згідно з рішенням уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту.
Джерело: Мінфін
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