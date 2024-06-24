Російська «дочка» китайського Bank of China призупинила всі операції з банками рф

З 24 червня російська дочірня структура китайського Bank of China призупинила всі операції з банками росії, які потрапили під санкції США. Про це розповіли російському «Коммерсанту» джерела на фінансовому ринку.

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«Для російського ринку це не дуже приємна новина. Виникнуть додаткові витрати як за часом, так і за вартістю оброблення платежів», — зазначив один із фінансистів.

За його словами, банк відігравав істотну роль у банківському платіжному трафіку. Джерела видання вважають, що рішення пов'язане з побоюваннями вторинних санкцій США. Водночас працювати з непідсанкціонованими кредитними організаціями росії банк поки що продовжує.

На російському ринку «дочка» Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур китайських банків. Установа є опорною розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, держструктур та великих російських компаній. Бізнес банку зосереджений на платежах у юанях між росією та Китаєм.

Джерела на фінансовому ринку підтверджують: останнім часом платежі все частіше проводять через небанківських платіжних агентів, що робить весь ланцюжок трансакцій менш прозорим.