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24 червня 2024, 13:02

Apple та Meta обговорюють інтеграцію у галузі штучного інтелекту

Meta провела переговори з Apple про інтеграцію моделі генеративного ШІ компанії Meta Platforms в Apple Intelligence, нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Meta провела переговори з Apple про інтеграцію моделі генеративного ШІ компанії Meta Platforms в Apple Intelligence, нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв.

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Як повідомляють, компанія Apple, яка запізнилася з розробкою генеративного ШІ, розробила власні невеликі моделі штучного інтелекту, але оголосила, що звернеться до партнерів для виконання більш складних або специфічних завдань. Коли на початку цього місяця на Всесвітній конференції для розробників Apple Intelligence було представлено новий продукт, першим партнером компанії був оголошений ChatGPT від OpenAI.

«Ми хотіли почати з найкращого. ChatGPT є найкращим вибором для наших користувачів на сьогодні», — сказав керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі. Він також сказав, що Apple хоче інтегрувати Gemini від Google.

Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть вибирати, які зовнішні моделі ШІ вони хочуть використовувати на додаток до внутрішніх систем Apple.

Обговорення з Meta підкреслюють малоймовірні альянси, які формуються між великими технологічними компаніями в епоху штучного інтелекту. Технологія OpenAI буде вбудована в пристрої Microsoft і Apple. І угода між Apple і Meta була б примітною, враховуючи, наскільки сильно ці дві компанії розходилися в думках з приводу інших нових технологічних питань.

Обговорення ще не завершені і можуть зірватися. Хоча угоди з Apple допоможуть компаніям, що займаються розробкою штучного інтелекту, отримати масове розповсюдження своїх продуктів, неясно, наскільки це буде фінансово вигідним.

Джерело: Мінфін
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