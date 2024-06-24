ЄС знайшов юридичну лазівку, щоб обійти вето Угорщини — ЗМІ

Європейський Союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, пише Financial Times.

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Оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення прибутків від заморожених російських активів, вона «не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей», сказав виданню головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. За його словами, обхідний шлях був «складним, як і кожне юридичне рішення, але він спрацював».

Юридичний обхідний шлях, який обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, також матиме вирішальне значення для того, щоб угода G7 запрацювала і щоб кредит у розмірі $50 млрд був наданий до кінця року. Згідно з планом G7, прибутки, отримані від заморожених російських активів з наступного року, будуть спрямовані на виплату кредиту.