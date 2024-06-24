Європейський Союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, пише Financial Times.
ЄС знайшов юридичну лазівку, щоб обійти вето Угорщини — ЗМІ
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Оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення прибутків від заморожених російських активів, вона «не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей», сказав виданню головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. За його словами, обхідний шлях був «складним, як і кожне юридичне рішення, але він спрацював».
Юридичний обхідний шлях, який обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, також матиме вирішальне значення для того, щоб угода G7 запрацювала і щоб кредит у розмірі $50 млрд був наданий до кінця року. Згідно з планом G7, прибутки, отримані від заморожених російських активів з наступного року, будуть спрямовані на виплату кредиту.
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