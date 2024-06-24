Курс валют на 24 червня: долар та євро дешевшають

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,85 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,83, євро — 43,85−44,03 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,42−40,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,27 −43,27 грн/євро.

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