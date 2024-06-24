BitMart святкує Blast TGE і запускає ексклюзивний захід зі SphereX

BitMart , провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, з радістю оголошує про проведення ексклюзивного заходу у співпраці зі SphereX на честь Blast TGE. Захід триватиме з 10:00 20 червня 2024 року до 10:00 10 липня 2024 року (UTC).

У цей період BitMart і SphereX запрошують користувачів узяти участь у різних заходах, включно з депозитами, торгівлею і заробітком на Blast, із загальним призовим фондом до 22 000 USDT. Крім того, користувачі BitMart можуть зайти на сторінку ексклюзивного заходу SphereX, щоб отримати шанс виграти додаткові призи, надані SphereX.

У період з 10:00 26 червня 2024 року до 10:00 10 липня 2024 року (UTC) користувачі можуть узяти участь в акції, підписавшись на канали та спільноти BitMart і SphereX у соціальних мережах, щоб розділити винагороду в розмірі 1 000 USDT. Користувачі, які поповнили рахунок Blast на 50 USDT або обміняли Blast на суму, еквівалентну 150 USDT, можуть розіграти випадкові токени вартістю від 3 USDT до 10 USDT. Користувачі також можуть узяти участь у 3-денній акції з фіксованих заощаджень Blast, отримуючи до 50% APY. У період фіксованих накопичень користувачі, які підписалися на Blast на суму, еквівалентну 50 USDT, можуть додатково розіграти 5 USDT.

Крім того, BitMart випадковим чином вибере 250 користувачів, які виконають певні завдання щодо депозитів, торгівлі та фіксованих заощаджень, щоб отримати 20 USDT у випадкових токенах як додаткову винагороду. Користувачі, які виконають завдання на сторінці події SphereX, також отримають відповідні винагороди від SphereX. Конкретний зміст завдань і розподіл бонусів залежить від оголошення SphereX, і BitMart не несе відповідальності за деталі заходу SphereX.

В умовах стрімкого розвитку криптовалютної сфери BitMart прагне надати користувачам безпечне й ефективне торговельне середовище та оптимізувати їхній торговий досвід за рахунок постійних інновацій. Цей спільний захід з компанією SphereX покликаний допомогти користувачам краще зрозуміти роботу централізованих і децентралізованих бірж і подякувати всім учасникам екосистеми Blast за їхню довгострокову підтримку.

Для отримання додаткової інформації та участі в заході відвідайте сторінку заходу BitMart і сторінку заходу SphereX.

Про компанію BitMart

Біржа BitMart — це провідна глобальна платформа для торгівлі цифровими активами. Маючи мільйони користувачів по всьому світу і входячи до числа найкращих криптобірж на CoinGecko, BitMart наразі пропонує 1 400+ торговельних пар з однією з найнижчих торговельних комісій у галузі. Постійно розвиваючись, BitMart зацікавлена в тому, щоб криптовалюти сприяли розвитку інновацій та фінансової доступності. Щоб дізнатися більше про BitMart, відвідайте їхній веб-сайт, слідкуйте за їхнім X (Twitter) або приєднуйтесь до їхнього Telegram для отримання оновлень, новин та акцій. Завантажте застосунок BitMart, щоб торгувати в будь-який час і в будь-якому місці.