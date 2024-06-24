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24 червня 2024, 10:00

Страховий застосунок MyARX — ще зручніше і простіше для клієнтів

Страхова ARX пропонує чергове оновлення MyARX

MyARX — це застосунок, який дозволяє керувати страхуванням за допомогою смартфона. У будь-який час і з будь-якого місця клієнт має доступ до страхових послуг. За допомогою застосунку можна спілкуватися з компанією, обирати продукти, зберігати договори рідних, слідкувати за етапами страхової справи, робити дистанційний огляд авто для придбання КАСКО та інше

ARX постійно працює над удосконаленням застосунку і пропонує чергове оновлення.

Що змінилося?

  • Стрічка новин

Створено новий розділ, який стає стартовим екраном з договорами страхування. Тут можна дізнатися актуальну інформацію від страхової, а також швидко перейти до найбільш популярних функцій (почати новий чат, дізнатись контакти страхової, що робити у страховому випадку, оформити нову страховку). Стрічка буде й далі розвиватись як гнучкий інструмент з найбільш актуальною інформацією для конкретного користувача.

  • Контакти

В окремий розділ винесено контакти з інформацією, як звʼязатись з компанією в критичній ситуації. Зібрані всі можливі контакти СК для отримання страхової допомоги. Тепер ще легше знайти, куди дзвонити чи писати у разі потреби.

  • Редизайн магазину страховок

Додано групування договорів страхування по типах, для швидшого пошуку. Самі картки стали меншими, навігація більш зручна та простіша.

Тож усім користувачам застосунку компанія ARX пропонує його оновити, і загалом

завжди оновлювати до останньої версії. Незабаром планується реліз інших корисних функцій для власників добровільного медичного страхування, автострахування та ще багато цікавого.

Завантажити застосунок можна тут: https://onelink.to/vapjc8 .

ARX регулярно проводить опитування клієнтів, тож кожен може надіслати команді MyARX свою пропозицію чи коментар стосовно роботи застосунку через функціонал «Зворотний зв’язок», який знаходиться в розділі «Мій профіль».

Зазначимо, що MyARX розроблено таким чином, щоб він був максимально зручним у використанні. Зрозумілий інтерфейс, зручна навігація та покрокові інструкції роблять процес страхування доступним навіть для тих, хто не має великого досвіду користування цифровими технологіями.

Страхування стає простішим з MyARX!

Джерело: Мінфін
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