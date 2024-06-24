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24 червня 2024, 10:14

​Латиноамериканський фінтех-сектор зріс на 340% за останні 6 років

За період із 2017 до 2023 року фінтех-сектор у країнах Латинської Америки та Карибського басейну зріс на 340%. Про це йдеться у звітіМіжамериканського банку розвитку (IDB) та компанією Finnovista, пише Fintech Ukraine.

За період із 2017 до 2023 року фінтех-сектор у країнах Латинської Америки та Карибського басейну зріс на 340%.
Фото: depositphotos

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Як змінилася кількість компаній

Кількість компаній збільшилася від 703 компаній у 18 країнах у 2017 році до 3 069 у 26 державах у 2023 році.

Це зростання «зумовлене високим попитом з боку споживачів фінансових послуг, станом цифрової фінансової інфраструктури та наявністю спеціалізованої робочої сили», йдеться у дослідженні. Найбільш зростаючий сегмент — платежі та грошові перекази.

Країною регіону з найбільшою кількістю фінтех-компаній залишається Бразилія — 24% від загальної кількості. За нею йдуть:

  • Мексика — 20%;
  • Колумбія — 13%;
  • Аргентина і Чилі — по 10%.

За останні 2 роки найбільше у цій галузі зросла кількість компаній у Перу — 5,3%. Далі йдуть Еквадор (3%) і Домініканська Республіка (2,1%).

Фінтех-підприємства у Латинській Америці «орієнтовані на недоступних або не охоплених банківським обслуговуванням фізичних та юридичних осіб, що свідчить про позитивний вплив цього сектору на розширення доступу до фінансових послуг», наголошується у репорті.

Джерело: Мінфін
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