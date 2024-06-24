Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Що обирають українці

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Ринок вживаних авто

Впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 42%.

Далі йдуть: електромобілі — 37%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.

Найпопулярніші марки

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: