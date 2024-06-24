У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
24 червня 2024, 9:43
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Що обирають українці
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Ринок вживаних авто
Впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 42%.
Далі йдуть: електромобілі — 37%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.
Найпопулярніші марки
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 335 од.;
- Tesla Model 3 — 319 од.;
- Nissan Rogue — 193 од.;
- Mazda CX5 — 192 од.;
- Hyundai Kona — 188 од.;
- VW Tiguan — 162 од.;
- VW Golf — 140 од.;
- Audi Q5 — 128 од.;
- Nissan Leaf — 127 од.;
- Jeep Cherokee — 111 од.
Джерело: Мінфін
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