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24 червня 2024, 9:43

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Що обирають українці

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис.
Фото:infocar.ua

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Ринок вживаних авто

Впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 42%.

Далі йдуть: електромобілі — 37%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.

Найпопулярніші марки

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y — 335 од.;
  • Tesla Model 3 — 319 од.;
  • Nissan Rogue — 193 од.;
  • Mazda CX5 — 192 од.;
  • Hyundai Kona — 188 од.;
  • VW Tiguan — 162 од.;
  • VW Golf — 140 од.;
  • Audi Q5 — 128 од.;
  • Nissan Leaf — 127 од.;
  • Jeep Cherokee — 111 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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