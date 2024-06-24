Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 535 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 червня 2024, 8:12
Втрати ворога за 23 червня: 1 300 російських окупантів, 12 танків та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 535660 (+1300) осіб,
- танків — 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 15413 (+15) од,
- артилерійських систем — 14246 (+51) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО — 863 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11382 (+27),
- крилаті ракети — 2323 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2397 (+20).
Джерело: Мінфін
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