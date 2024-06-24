Національний банк України встановив на 24 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4478 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
24 червня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на сім копійок
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Валютний ринок
НБУ на 24 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,42 грн. Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.
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Джерело: Мінфін
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