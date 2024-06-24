Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на сім копійок

Національний банк України встановив на 24 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4478 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 24 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,42 грн. Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.