Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 534 360 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 червня 2024, 8:27
Втрати ворога за 22 червня: 1 270 російських окупантів, 10 танків, 13 ракет та 50 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 534360 (+1270) осіб,
- танків — 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15398 (+15) од,
- артилерійських систем — 14195 (+61) од,
- РСЗВ — 1108 (+2) од,
- засоби ППО — 863 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11355 (+50),
- крилаті ракети — 2321 (+13),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) од,
- спеціальна техніка — 2377 (+8).
Джерело: Мінфін
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