Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 533 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 червня 2024, 8:22
Втрати ворога за 21 червня: 1 110 російських окупантів, 8 танків, 4 ракети та 15 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 533090 (+1110) осіб,
- танків — 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15383 (+11) од,
- артилерійських систем — 14188 (+28) од,
- РСЗВ — 1106 (+0) од,
- засоби ППО — 861 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15),
- крилаті ракети — 2302 (+4),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка — 2369 (+2).
Джерело: Мінфін
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