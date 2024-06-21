Додавав бекон у морозиво: McDonald’s відключить ШІ-систему замовлень

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s заявила про відключення експериментальної ШІ-системи замовлень у своїх закладах, пише Restaurant Business. Стверджується, що це сталося через неодноразові скарги на помилки в роботі нового продукту, розробленого компанією IBM.

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Помічник для оформлення замовлень на базі штучного інтелекту з’явився в McDonald’s 2021 року. За минулі три роки систему впровадили в більш ніж 100 закладах. Однак відвідувачі багато разів стикалися з проблемами під час взаємодії з роботом-помічником.

Наприклад, клієнти знімали ролики, в яких ШІ-сервіс додавав бекон у морозиво або випадково замовляв курячі нагетси на $200. В іншому випадку інтелектуальний помічник замість необхідної страви додавав у замовлення дев’ять порцій чаю.

Ролики завірусилися в соціальних мережах, після чого люди почали активно ділитися схожими історіями.

За підсумком компанія McDonald’s визнала наявність проблем у роботі ШІ-системи та оголосила про закриття сервісу.