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21 червня 2024, 19:44

Додавав бекон у морозиво: McDonald’s відключить ШІ-систему замовлень

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s заявила про відключення експериментальної ШІ-системи замовлень у своїх закладах, пише Restaurant Business. Стверджується, що це сталося через неодноразові скарги на помилки в роботі нового продукту, розробленого компанією IBM.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s заявила про відключення експериментальної ШІ-системи замовлень у своїх закладах, пише Restaurant Business.

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Помічник для оформлення замовлень на базі штучного інтелекту з’явився в McDonald’s 2021 року. За минулі три роки систему впровадили в більш ніж 100 закладах. Однак відвідувачі багато разів стикалися з проблемами під час взаємодії з роботом-помічником.

Наприклад, клієнти знімали ролики, в яких ШІ-сервіс додавав бекон у морозиво або випадково замовляв курячі нагетси на $200. В іншому випадку інтелектуальний помічник замість необхідної страви додавав у замовлення дев’ять порцій чаю.

Ролики завірусилися в соціальних мережах, після чого люди почали активно ділитися схожими історіями.

За підсумком компанія McDonald’s визнала наявність проблем у роботі ШІ-системи та оголосила про закриття сервісу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 червня 2024, 21:45
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Перестал покупать, что либо … Когда увидел как готовят бургеры, голыми руками. ето *** … Дома можно лучше…… Макдональдс *** …
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