До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та у продажу.
21 червня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 21 червня: євро впало на міжбанку на 13 копійок
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Відкриття 21 червня
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Закриття 21 червня
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Зміни
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40,43/40,46
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40,42/40,44
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1/2
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43,31/43,32
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43,18/43,19
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,75−40,85, євро — 43,85−44,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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