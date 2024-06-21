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21 червня 2024, 15:55

Масштабний блекаут: деякі країни Балканського півострова залишилися без електроенергії

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура сягнула 40 градусів, сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє Reuters.

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура сягнула 40 градусів, сталося масштабне відключення електроенергії.
Фото: pixabay.com

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«Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі», — заявила місцева мережева компанія CEDIS.

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано «міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн».

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електроенергії, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, включаючи столицю Тирану, зникла електрика. Вона процитувала джерела, які повідомляють, що причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 червня 2024, 16:18
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Исполнительный директор энергокомпании CGES Черногории, заявил,
что причина отключения электроэнергии «регионального масштаба» неизвестна…

Европейцы живут на полном расслабоне, что даже не могут оперативно не то что устранить,
а даже определить причину отключения электроснабжения целого региона…
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