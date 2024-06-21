Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проєкту доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
ООН продовжила виплати українським пенсіонерам. Хто отримає допомогу
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«Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року», — повідомила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.
Хто отримає допомогу
Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3 250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду.
Виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта»).
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