ООН продовжила виплати українським пенсіонерам. Хто отримає допомогу

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проєкту доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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«Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року», — повідомила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Хто отримає допомогу

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3 250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду.

Виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта»).