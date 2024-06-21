Літо, привіт! Оформлюй страхування з літніми знижками на Finance.ua

Ми знаємо як ви любите знижки, тому підготували для вас спеціальні пропозиції на страхові продукти.
21 червня 2024, 14:37
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Джерело: Мінфін
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