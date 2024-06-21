В Китаї створили спеціальні банки для роботи з росією

Після візиту Путіна до Китаю в прикордонних регіонах цієї країни були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів. Про це повідомляє Reuters.

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У 2023 році товарообіг між росією та Китаєм зріс до рекордних 240 мільярдів доларів. Та підтримка цього важливого для Кремля потоку залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Обхідний шлях, який передбачає залучення менших регіональних банків, що поки що можуть залишатися поза увагою американських санкцій, демонструє, як москва і Пекін змушені вдаватися до дедалі складніших кроків, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів.

Водночас ці дії потенційно наражають малі китайські фінансові фірми на американські санкції, оскільки вони намагаються обійти обмеження.

Однак вікно для здійснення ними платежів для російських компаній може звужуватися. Зазначається, що міністерство фінансів США працює над виявленням менших банків, які все ще допомагають обробляти транзакції, що посилюють російський ВПК.