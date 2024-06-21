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21 червня 2024, 14:58

В Китаї створили спеціальні банки для роботи з росією

Після візиту Путіна до Китаю в прикордонних регіонах цієї країни були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів. Про це повідомляє Reuters.

Після візиту Путіна до Китаю в прикордонних регіонах цієї країни були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів.

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У 2023 році товарообіг між росією та Китаєм зріс до рекордних 240 мільярдів доларів. Та підтримка цього важливого для Кремля потоку залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Обхідний шлях, який передбачає залучення менших регіональних банків, що поки що можуть залишатися поза увагою американських санкцій, демонструє, як москва і Пекін змушені вдаватися до дедалі складніших кроків, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів.

Водночас ці дії потенційно наражають малі китайські фінансові фірми на американські санкції, оскільки вони намагаються обійти обмеження.

Однак вікно для здійснення ними платежів для російських компаній може звужуватися. Зазначається, що міністерство фінансів США працює над виявленням менших банків, які все ще допомагають обробляти транзакції, що посилюють російський ВПК.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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tckgoblinu
tckgoblinu
21 червня 2024, 15:07
#
В чому сенс, ну відкрили банк, в наступний пакет санкцій внесуть цей банк і заднім числом всі компанії, котрі проводили кошти через цей банк до мордору, така собі «альтернатива».
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0
Три літри
Три літри
21 червня 2024, 15:49
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Якщо цей банк орієнтується виключно на Росію то санкції йому потоку, принаймі деякий час.
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tckgoblinu
tckgoblinu
21 червня 2024, 16:14
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Щодо «деякого часу» — погоджусь, а в іншому можуть почати тиснути на сам Китай, плюс банк банком, але ж цим банкам потрібно проводити угоди з китайськими компаніями, тобто США спокійно запроваджують санкції проти тих китайських компаній, котрі користуються послугами таких банків, щоб проводити угоди з мордором, не схоже, що таке рішення Китаю дасть якийсь значний час для проведення серйозних угод через такі банки.
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