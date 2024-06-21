Друга найбільша інвестиція у Словаччині: китайська компанія побудує завод акумуляторів для електрокарів

Китайська компанія Gotion High Tech та її словацький партнер InoBat інвестують 1,2 млрд євро у будівництво заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у Словаччині. Про це заявила міністр економіки країни Деніса Сакова, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що консорціум отримає 150 млн євро субсидій та 64 млн євро податкових пільг від уряду. Автомобільна промисловість є основним сектором економіки Словаччини.

Завод почне виробництво на початку 2027 року, випускаючи акумулятори з загальною річною потужністю 20 гігават-годин, і досягне повної потужності в середині того ж року.

Сакова також зазначила, що ця інвестиція стане другою за величиною в історії Словаччини і сприятиме розвитку автомобільної промисловості країни в умовах переходу на електромобілі.