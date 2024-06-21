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21 червня 2024, 14:13

У Швеції відзначають сплеск онлайн-шахрайства на тлі відмови від готівки

Швеція — найбільш безготівкова країна на європейському континенті. Перехід Швеції на електронні розрахунки почався після сплеску збройних пограбувань у 1990-х роках, проте шахраї за цей час удосконалили свої вміння і також перейшли в цифру. Про це пише FinTechInsider з посиланням на Bloomberg.

Швеція — найбільш безготівкова країна на європейському континенті.

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Станом на 2022 рік лише 8% шведів заявляли, що використовують готівку для покупок. За даними МВФ, разом із сусідньою Норвегією Швеція має найменшу в Європі кількість банкоматів на душу населення. Як пише Bloomberg, на тлі cashless руху інтернет-шахрайство у Швеції різко зросло останнім часом: в 2023 році кіберзлочинці отримали 1,2 млрд крон ($51,5 млн), що в два рази більше порівняно з 2021 роком. За оцінками правоохоронних органів, розмір кримінальної економіки Швеції може досягати 2,5% ВВП країни.

Щоб протистояти зростанню цифрової злочинності, шведська влада чинить тиск на банки, вимагаючи посилення заходів безпеки. Проте експерти попереджають про важливість дотримання балансу в цьому процесі, адже надто сильний тиск може сповільнити економіку.

Також зазначається, що зростає поширеність злочинних схем з використанням державної системи ідентифікації BankID, яка дозволяє реєструвати бізнес онлайн. Шахраї використовують фальшиві компанії з фальшивими платіжними відомостями для відмивання грошей. BankID було запроваджено в Швеції в 2001 році, в середньому кожен дорослий швед користується цією послугою більше двох разів на день для різних операцій, від подання податкових декларацій до оплати автобусних квитків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
21 червня 2024, 14:23
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Не дуже обнадійливі показники для «cashless» концепції, особливо якщо зважати на те, що всі люди з пострадянського союзу набагато краще вигадують різні шахрайські схеми, на відміну від повільних і не дуже продвинутих європейців)
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