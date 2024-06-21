З початку року в Україну ввезли рекордну кількість електромобілів

За 5 місяців 2024 року в Україну ввезли рекордні 20,8 тисячі електромобілів. Попри відключення світла, попит на електрокари зріс у 2,1 раза за рік. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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Кількість електрокарів зростає

Кількість електроавтомобілів зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785. Це у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів.

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Найпопулярніші авто

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки.

На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто.

Замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари.

Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.

Регіони

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).