Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній

Японія запровадила санкції проти низки іноземних компаній за їх підтримку російського вторгнення в Україну і, зокрема, вперше наклала торгові обмеження на виробників мікроелектроніки з Китаю. Про це повідомляє Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Токіо вніс до санкційного списку гонконзьку Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та компанію з материкового Китаю Yilufa Electronics Limited.

Крім них торговельні обмеження запроваджені проти фірм-постачальників російського військово-промисловому комплексу із Казахстану, Узбекистану та Індії.

Нові японські санкції відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

В адміністрації США неодноразово заявляли, що Китай підтримує війну Росії в Україні, надаючи масштабну допомогу ВПК країни-агресора постачанням критично необхідних деталей для виробництва зброї.

Минулого тижня Сполучені Штати в черговому раунді розширення санкцій проти Росії вказали і кілька китайських виробників напівпровідникової продукції, які продають її Москві.