Кешбек за програмою «Купуй українське» запустять у вересні

Запуск механізму кешбеку в межах державної програми «Купуй українське» заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Інтерфакс-Україна.

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«Ідею опрацьовують, наразі складають нормативний документ і протягом місяця вийдуть із ним. Запуск планується з початку 1 вересня», — пояснив Железняк.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у лютому анонсував державну програму кешбеку «Купуй українське», що передбачає виплату компенсації частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Низка аналітичних центрів закликала владу відмовитися від ідеї кешбеку, зазначивши її реалізацію фінансово обтяжливою для бюджету і складною в адмініструванні.