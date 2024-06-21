Запуск механізму кешбеку в межах державної програми «Купуй українське» заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Інтерфакс-Україна.
21 червня 2024, 12:22
Кешбек за програмою «Купуй українське» запустять у вересні
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«Ідею опрацьовують, наразі складають нормативний документ і протягом місяця вийдуть із ним. Запуск планується з початку 1 вересня», — пояснив Железняк.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у лютому анонсував державну програму кешбеку «Купуй українське», що передбачає виплату компенсації частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Низка аналітичних центрів закликала владу відмовитися від ідеї кешбеку, зазначивши її реалізацію фінансово обтяжливою для бюджету і складною в адмініструванні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
В Італії здається, якщо не помиляюся, запроваджували такий кешбек, але зрозумівши, що цей проєкт збитковий, швидко відмовилися від цієї ідеї.
Ось такі «ініціативи» точно не на часі…
Банально можна порахувати, скільки коштів з державного бюджету піде на такий кешбек і скільки дронів можна було б придбати на ці кошти…
Плюс багато питань, хотіли наче як зробити цей кешбек таким чином, щоб людина могла розплачуватися цими коштами виключно за українські товари або комуналку, ок, ідея непогана, але реалізація не дуже, як відділяти такий кешбек від звичайного? Думаю відповіді не буде.