BitFlyer придбає FTX Japan, великі біржі відмовилися лістити токен TRUMP: що нового на ринку

Криптобіржа BitFlyer придбає FTX Japan — Nikkei

Криптовалютна біржа BitFlyer має намір придбати японський підрозділ компанії FTX, яка зазнала краху. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів. Про це повідомляє Nikkei.

За наявною інформацією, керівництво BitFlyer планує змінити специфіку діяльності FTX Japan з торгівлі криптоактивами на депозитарне обслуговування клієнтів. При цьому акцент зроблять на взаємодії з інституційними гравцями ринку.

FTX Japan вийшла на японський ринок 2022 року. Це сталося після того, як створена підприємцем Семом Бенкманом-Фрідом (SBF) біржа придбала місцеву фінтех-компанію Liquid Group.

Через кілька місяців після запуску японського підрозділу FTX подала заяву про банкрутство. Влада США звинуватила SBF у багатомільярдному шахрайстві, а суд засудив підприємця до 25 років тюремного ув’язнення.

Компанія FTX Japan та її кредитори також постраждали від краху криптовалютної біржі. У результаті фірма тимчасово заморозила активи користувачів, але у 2023 році повернула кошти клієнтам. Представники компанії неодноразово наголошували, що FTX Japan не має відношення до шахрайських дій SBF.

Сума угоди з BitFlyer не розголошується, проте місцеві ЗМІ заявляють, що йдеться про десятки мільйонів доларів.

Binance оскаржить штраф регулятора Канади на $4,4 млн

Криптовалютна біржа Binance подала апеляцію на штраф у розмірі $4,4 млн, накладений Канадським центром аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) у травні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року FINTRAC оштрафував платформу на більш ніж 6 млн канадських доларів (приблизно $4,4 млн) за низку порушень.

Крім усього іншого, претензії регулятора зводилися до відсутності ліцензії на грошові операції як іноземного сервісу і недотримання AML-вимог. Binance мала повідомляти про транзакції з цифровими активами, що перевищують 10 000 канадських доларів ($7 300).

У відповідь на звинувачення FINTRAC юристи Binance заявили, що криптобіржа не надає послуги резидентам Канади. Компанія оголосила про плани покинути канадський ринок ще в травні 2023 року, пославшись на зростаючий тиск регуляторів.

Незважаючи на відхід Binance, фінансові регулятори Канади продовжили вивчати діяльність фірми на території країни. Наприклад, Комісія з цінних паперів провінції Онтаріо (OSC) почала розслідування щодо криптобіржі.

Великі біржі відмовилися лістити токен TRUMP через політичні ризики — CoinDesk

Команда розробників, що стоїть за PoliFi-токеном MAGA (TRUMP), заявила, що низка великих криптовалютних бірж відмовилися лістити мемкоїн. Йдеться про такі платформи, як OKX, Kraken і ByBit, повідомляє CoinDesk.

Представники проєкту зазначають, що їхній токен торгується переважно на децентралізованих біржах (DEX). Однак творці TRUMP з метою просування активу подали заявки на його додавання на інші платформи.

Деякі централізовані біржі (CEX) залістили мемкоїн. Серед них виявилися такі компанії, як MEXC, LBank, BingX і BitMart. Однак низка великих міжнародних бірж відповіли відмовою на пропозицію команди TRUMP.

За словами розробників, як причину компанії вказали на «політичні ризики», пов’язані з активом. Серед платформ, які не побажали запускати торги з PoliFi-токеном, є OKX, Kraken і ByBit.

«Біржі, які відмовилися включити TRUMP до лістингу з „політичних причин“, демонструють прикрий рівень боягузтва. Вони неймовірно глухі до нинішнього ландшафту мемкоїнів та їхніх власних клієнтів», — заявили в команді проєкту.

Розробники вважають, що в поточних умовах уникати «піонера PoliFi-токенів» — це демонструвати відірваність від реальності. На думку творців активу, така позиція «багато що говорить про те, чим є ці платформи».

Варто зазначити, що представники криптобіржі HTX, яка раніше залістила інший мемкоїн — Donald Tremp (TREMP) — не виключила появу на платформі й PoliFi-токена MAGA (TRUMP). При цьому творці останнього ще не подавали заявку представникам цієї компанії.

«Ми розглядаємо кожен потенційний проєкт і токен для розміщення на нашій платформі з урахуванням ринкового середовища і тенденцій. І щоб бути справедливим щодо кожного проєкту, наш лістинговий комітет також проводить сувору процедуру оцінювання», — заявили в HTX.

Частка стейблкоїнів становитиме 10% від загальної грошової маси до 2034 року — Circle

Генеральний директор компанії Circle Джеремі Аллейр заявив, що протягом десяти років частка стейблкоїнів досягне позначки в 10% від загальної грошової маси. Підприємець також очікує побачити, як цей клас активів стає «легальним платіжним засобом» майже в усьому світі до кінця 2025 року.

Глава Circle підкреслив, що криптовалютна галузь, як і раніше, перебуває на ранній стадії впровадження. На його думку, індустрія встигла сформувати велику спільноту і досягти помітного технологічного прогресу. Як результат, цифрові активи опинилися на порозі повсюдної інтеграції в глобальну фінансову систему, вважає Аллейр.

«Щотижня ми бачимо все більш і більш захопливі варіанти використання цієї технології: від платежів до соціальних мереж, ігор, продажу квитків і корпоративних варіантів використання… Масштаби всього цього воістину вражають порівняно з тим, де ми були десять років тому. Як і попередні хвилі відкритої інтернет-інфраструктури, ця зростає і стає сильнішою з кожним днем», — написав CEO Circle.

Він упевнений, що вже до 2034 року стейблкоїни становитимуть 10% від загальної грошової маси (global ecomonic money). Досягненню показника сприяє прийняття таких активів великими платіжними системами й розробка під них нормативно-правової бази в багатьох країнах, заявив Аллейр.

Водночас бізнесмен припустив, що блокчейнами четвертого покоління користуватимуться мільярди людей, а в самих мережах користувачі знайдуть мільйони різних застосунків.

Згідно зі свіжим звітом компанії CCData, після восьми місяців безперервного зростання ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла до дворічного максимуму. Наприкінці травня 2024 року показник перевищив $161 млрд.

Аналітики оцінюють обсяг грошового ринку приблизно в $80 трлн. Таким чином, галузь стейблкоїнів становить близько 0,2% від цього показника.

Щоб досягти заявлених Аллейром рівнів, цей клас активів має в середньому зростати на 47,7% на рік. При цьому не враховується ймовірне збільшення обсягу глобальної грошової маси.