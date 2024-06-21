Revolut планує продаж акцій на $500 млн, щоб підтримати своїх акціонерів

Revolut найняв банкірів для організації продажу своїх наявних акцій на $500 млн, виходячи з оцінки понад $40 млрд, пише Bloomberg. Компанія у такий спосіб хоче винагородити своїх акціонерів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Revolut вже давно заявляв, що готується до IPO. Але стартап та інші великі приватні компанії-аналоги стикнулися із проблемами, повʼязаними зі «сплячим» ринком акціонерного капіталу. Це створило проблеми для великих інвесторів або співробітників, яким може знадобитися ліквідність, зазначає агентство.

Тому пакетні продажі у фінсекторі залишилися чи не єдиним способом винагородити інвесторів. Revolut співпрацює з Morgan Stanley над цим питанням.

Угода може збільшити оцінку компанії до понад $40 млрд, порівняно з $33 млрд, яку він востаннє отримав під час раунду збору коштів у 2021 році.