Revolut найняв банкірів для організації продажу своїх наявних акцій на $500 млн, виходячи з оцінки понад $40 млрд, пише Bloomberg. Компанія у такий спосіб хоче винагородити своїх акціонерів.
21 червня 2024, 11:35
Revolut планує продаж акцій на $500 млн, щоб підтримати своїх акціонерів
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Revolut вже давно заявляв, що готується до IPO. Але стартап та інші великі приватні компанії-аналоги стикнулися із проблемами, повʼязаними зі «сплячим» ринком акціонерного капіталу. Це створило проблеми для великих інвесторів або співробітників, яким може знадобитися ліквідність, зазначає агентство.
Тому пакетні продажі у фінсекторі залишилися чи не єдиним способом винагородити інвесторів. Revolut співпрацює з Morgan Stanley над цим питанням.
Угода може збільшити оцінку компанії до понад $40 млрд, порівняно з $33 млрд, яку він востаннє отримав під час раунду збору коштів у 2021 році.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Ви маєте на увазі інвесторів? А під нагородою ви маєте на увазі дати можливість зробити exit?