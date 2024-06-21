За два роки акції Nvidia злетіли на 1000%

Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти. Про це повідомляє агентство Reuters.

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«Бики» акцій Nvidia вважають, що зростання продовжиться, оскільки компанія є лідером у галузі чипів штучного інтелекту. Очікується, що доходи компанії подвояться цього фінансового року до 120 мільярдів доларів, а в наступному році зростуть до 160 мільярдів доларів.

Однак, висока оцінка акцій компанії робить їх більш вразливими до різких падінь у разі негативних новин.

Досі траєкторія цін на акції Nvidia винагороджувала «бичачих» інвесторів і карала тих, хто сумнівався. У 2024 році акції компанії зросли на 164%, її ринкова вартість підскочила до понад 3,2 трильйона доларів, ненадовго випередивши Microsoft і Apple цього тижня.

Оптимістично налаштовані інвестори вказують на домінування Nvidia в секторі виробництва ШІ-чіпів як на ключову причину їхнього бичачого настрою.

Висока продуктивність чіпів Nvidia ускладнює їх заміну в центрах обробки даних ШІ. Цьому сприяє і власне програмне забезпечення, яке розробники використовують для програмування ШІ-процесорів.

Інші інвестори та аналітики з обережністю ставляться до перспектив Nvidia досягти приголомшливих успіхів у майбутньому.

За словами Гіла Лурії, аналітика D.A. Davidson, Nvidia має «справді революційний» продукт і демонструє «безпрецедентне зростання». Однак, він має «нейтральний» рейтинг акцій і цінову мету в $90, порівняно з ціною акцій в $130,78 у четвер.