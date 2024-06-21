Європейські інвестори продовжують інвестувати в росію — дослідження

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в рф зареєстровано 16 533 нові компанії з іноземними учасниками зі 143 країн. Про це йдеться в повідомленні аналітичної платформи YouControl.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальна сума інвестицій у ці компанії становить понад 240 млрд руб. (приблизно $2,7 млрд).

До деяких підприємств залучені як юридичні особи, так і фізичні особи з різних країн одночасно. Найбільшими інвесторами стали такі країни, як Білорусь (5 131 компанія), Китай (3 763 компанії), Киргизстан (1 695 компаній), Казахстан (1 063 компанії) та Узбекистан (889 компаній).

Інвесторами з європейських країн є понад 700 підприємств, серед яких 120 компаній мають представників з Молдови, 88 — з Латвії, 87 — з Німеччини, 73 — з Італії та 73 — з Сербії. Також близько 200 російських компаній мають юридичних осіб з офшорних зон, зокрема 120 компаній пов'язані з Кіпром.

Основними галузями, куди спрямовані інвестиції, стали: торгівля (8 598 компаній), будівництво (1 950 компаній), адміністративні та супутні додаткові послуги (1 058 компаній), а також переробна промисловість (1 048 компаній).