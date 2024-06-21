Курс валют на 21 червня: долар та євро дешевшають

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,45 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,85, євро — 43,90−44,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,43−40,46 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,31−43,32 грн/євро.

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