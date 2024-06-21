Укренерго: сьогодні відключення світла діятимуть упродовж усієї доби

У п'ятницю, 21 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — наслідки семи масованих атак росіян по енергооб'єктах», — зазначили в компанії.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.