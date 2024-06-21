Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 531 980 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 червня 2024, 8:24
Втрати ворога за 20 червня: 1 060 російських окупантів, 14 танків та 2 засоби ППО
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Втрати ворога
- особового складу — близько 531980 (+1060) осіб,
- танків — 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,
- артилерійських систем — 14106 (+54) од,
- РСЗВ — 1106 (+1) од,
- засоби ППО — 861 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),
- крилаті ракети — 2298 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19181 (+47) од,
- спеціальна техніка — 2367 (+10).
Джерело: Мінфін
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