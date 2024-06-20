Курс валют на вечір 20 червня: долар на міжбанку втратив 8 копійок, євро — 13 копійок

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Валюта Відкриття 20 червня Закриття 20 червня Зміни долар 40,51/40,54 40,43/40,46 8/8 євро 43,49/43,50 43,36/43,38 13/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,93 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 43,97−44,15 грн.

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