До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро втратило 13 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
20 червня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 20 червня: долар на міжбанку втратив 8 копійок, євро — 13 копійок
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Відкриття 20 червня
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Закриття 20 червня
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Зміни
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40,51/40,54
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40,43/40,46
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8/8
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43,49/43,50
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43,36/43,38
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13/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,93 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 43,97−44,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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