Банк Англії зберіг ставку на максимальному за 15 років рівні

ЦБ Великобританії у четвер зберіг відсоткову ставку на максимальному за 15 років рівні 5,25%, причому деякі чиновники регулятора зазначили, що їхнє рішення не знижувати вартість запозичень було тонко збалансовано. Про це пише Reuters.

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Рішення банку

Рішення, що збіглося з прогнозом аналітиків, було ухвалено голосами семи членів керівництва ЦБ проти двох — заступника голови Дейва Рамсдена і Сваті Дхінгри, які висловилися за зниження ставки до 5%.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі у своїй заяві за підсумками засідання зазначив, що нові статистичні дані, що вказали на повернення інфляції до цільового рівня в 2%, стали гарною новиною, але знижувати ставки поки що рано.

«Ми повинні бути впевнені, що інфляція залишиться на низькому рівні, тому ми вирішили поки що утримати ставки на позначці 5,25%», — сказав Бейлі.

Відповідно до опублікованого минулого опитування Рейтер, 63 з 65 економістів вважали, що перше зниження ставок відбудеться не раніше 1 серпня.

Це, швидше за все, буде надто пізно для прем'єр-міністра Ріші Сунака, чия Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської партії приблизно на 20 пунктів у передвиборчих опитуваннях.

Банк Англії повідомив, що призначені на 4 липня вибори у Великій Британії не вплинули на сьогоднішнє рішення.