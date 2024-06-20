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20 червня 2024, 13:55

Зворотний спліт паперів Virgin Galactic спричинив падіння їхньої ціни на 13%

Котирування Virgin Galactic, яка організовує туристичні польоти до космосу, різко просіли на NYSE. Це сталося після того, як фірма оголосила про зворотний спліт своїх акцій. До кінця минулої торгової сесії вартість паперів компанії втратила 13,42%, до $10,13, інформують аналітики LBLV.

Минулого тижня Virgin Galactic повідомила, що має намір здійснити зворотний поділ цінних паперів у пропорції 20 до 1. Її акції з'явилися на ринку з новою ціною з 17 червня. Фірма зробила такий крок, прагнучи захиститися від можливого делістингу. Норми NYSE вимагають, щоб ціна акцій представлених на ній компаній дорівнювала мінімум $1. Папери Virgin Galactic раніше оцінювалися гірше.

З кінця 2023 засновник Virgin Galactic перестав її фінансувати

Ринкові гравці явно усвідомлюють, що фірми, які проводять зворотний спліт заради можливості залишитися на фондовому ринку, безумовно мають слабкі фундаментальні показники. З іншого боку, вони майже не підтримуються на ринку. За словами аналітиків lblv.com, якщо у такій ситуації штучно підвищити вартість, щось принципово не зміниться.

Протягом торгів 17 червня котирування космічної фірми в моменті просідали практично на 33,6%. Цього року до проведення спліту котирування Virgin Galactic обвалилися більш ніж на 65%. Її ринкова ціна на початку поточного тижня дорівнювала $240,6 мільйона. У момент появи на біржі (2019-го) капіталізація компанії становила $2,3 мільярда.

Наприкінці минулого року бізнесмен Річард Бренсон, який заснував Virgin Galactic, повідомив, що збирається припинити вкладати кошти в компанію. Він заявив, що його бізнес зіштовхнувся з фінансовими проблемами після коронавірусної епідемії, а Virgin Galactic має вистачати активів для самостійної підтримки себе в майбутньому.

Яна Баріна, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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