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20 червня 2024, 13:29

МВС: Кількість заявок на «списання» авто із початку року зросла у 3,5 раза

Щоб зняти з реєстрації пошкоджений або непридатний до використання автомобіль, існує послуга вибракування транспортного засобу. Із початку року кількість заявок на таку послугу зросла у 3,5 раза. Про це пише «БізнесЦензор» з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Щоб зняти з реєстрації пошкоджений або непридатний до використання автомобіль, існує послуга вибракування транспортного засобу.
Фото:news.infocar.ua

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Зазначається, що через ворожі обстріли багато авто знищено або пошкоджено. Водночас непридатні для використання транспортні засоби залишаються зареєстрованими за власником. Це ж стосується й автівок, що перетворилися на металобрухт. Послуга вибракування дозволяє зняти з реєстрації таке авто.

«Із початку року українці вибракували понад 17 тисяч транспортних засобів. Для порівняння: у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, а в травні — 5877. Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванню виросла в 3,5 раза», — йдеться у повідомленні.

Як вибракувати автомобіль

Власник має звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою необхідно мати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

  • номерні знаки (за наявності).

Послуга з вибракування транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Утім, вибракувати автівку, яка перебуває у розшуку або під арештом, неможливо.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Riojas
Riojas
20 червня 2024, 13:44
#
Из-за мобилизации транспорта в первую очередь. Могут оставить вот эту труху и основную машину забрать.
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