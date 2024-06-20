Українці в прифронтових регіонах зможуть отримувати банківські послуги за допомогою мобільного банкомату від Приватбанку. Про це йдеться у повідомленні банку.
20 червня 2024, 11:15
Приватбанк запускає роботу мобільного банкомату в прифронтових регіонах
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Які послуги можна отримати
Окрім видачі готівки, модель банкомата дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.
Фахівці банку, що працюватимуть з мобільним банкоматом, завжди допоможуть клієнтам здійснити необхідні послуги.
Мобільний банкомат на базі інкасаторського авто обладнано за сучасними стандартами безпеки клієнтів.
А ще він зможе працювати навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.
Джерело: Мінфін
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