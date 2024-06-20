Курс валют на 20 червня: долар та євро незначно подешевшали

У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 1 копійку у купівлі на не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 3 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,48−40,95 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,84−40,90, євро — 44,05−44,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,51−40,54 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,49−43,50 грн/євро.

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