Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 530 920 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 19 червня: 1 170 російських окупантів, 3 танки та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 530920 (+1170) осіб,
- танків — 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 15337 (+18) од,
- артилерійських систем — 14052 (+45) од,
- РСЗВ — 1105 (+1) од,
- засоби ППО — 859 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+39),
- крилаті ракети — 2298 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2357 (+6)
Джерело: Мінфін
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