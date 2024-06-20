20 червня графіки відключень електроенергії діятимуть з 06:00 до 24:00. Про це повідомляє Укренерго.
20 червня 2024, 8:23
Укренерго: 20 червня електроенергію відключатимуть з 06:00 до 24:00
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З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Удари по енергетиці
В ніч на 20 червня росія завдала новий масований удар по енергетиці України. Ворожі БпЛА пошкодили обладнання у чотирьох регіонах.
Станом на 06:10, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки наразі уточнюються.
Джерело: Мінфін
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