Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку

Національний банк України встановив на 20 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,5381 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 20 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,44 грн. Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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