Стратег JPMorgan прогнозує корекцію S&P500 на 23% цього року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2024, 19:44

Стратег JPMorgan прогнозує корекцію S&P500 на 23% цього року

Відомий своїми «ведмежими» поглядами аналітик JPMorgan Марко Коланович очікує, що до кінця 2024 року індекс S&P 500 чекає на корекцію на 23%, пише Business Insider.

Відомий своїми «ведмежими» поглядами аналітик JPMorgan Марко Коланович очікує, що до кінця 2024 року індекс S&P 500 чекає на корекцію на 23%, пише Business Insider.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниКоланович підтримує цільову ціну S&P 500 на кінець 2024 року на рівні 4200 пунктів, що є потенційним зниженням на 23% від поточних рівнів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коланович підтримує цільову ціну S&P 500 на кінець 2024 року на рівні 4200 пунктів, що є потенційним зниженням на 23% від поточних рівнів.

Його обережна позиція ґрунтується на переконанні, що у еталонного індексу немає жодного потенціалу для підвищення, і що будь-який потенціал зростання повинен виходити лише за рахунок зростання прибутку, якого недостатньо для прийняття на себе ризику навіть за кращого сценарію розвитку подій.

На думку Колановича, зростання прибутку за контрактами на S&P 500 буде нижчим за середнє і становитиме $225 у 2024 році порівняно з $221 у 2023 році. Це значно нижче за прогноз Уолл-стріт $240 на акцію.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 червня 2024, 20:26
#
Значить буде рости.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
19 червня 2024, 22:12
#
Не всі ведмеді капітулювали. Значить, ще є можливість росту перед корекцією.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
19 червня 2024, 22:21
#
Такий розклад неможливий ДО виборів президента там. наступного року, після виборів — так, але не до виборів. демократи зроблять все можливе і неможливе, щоб індекси не обвалились перед виборами!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає preyvanamor и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами