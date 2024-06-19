Стратег JPMorgan прогнозує корекцію S&P500 на 23% цього року

Відомий своїми «ведмежими» поглядами аналітик JPMorgan Марко Коланович очікує, що до кінця 2024 року індекс S&P 500 чекає на корекцію на 23%, пише Business Insider.

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Коланович підтримує цільову ціну S&P 500 на кінець 2024 року на рівні 4200 пунктів, що є потенційним зниженням на 23% від поточних рівнів.

Його обережна позиція ґрунтується на переконанні, що у еталонного індексу немає жодного потенціалу для підвищення, і що будь-який потенціал зростання повинен виходити лише за рахунок зростання прибутку, якого недостатньо для прийняття на себе ризику навіть за кращого сценарію розвитку подій.

На думку Колановича, зростання прибутку за контрактами на S&P 500 буде нижчим за середнє і становитиме $225 у 2024 році порівняно з $221 у 2023 році. Це значно нижче за прогноз Уолл-стріт $240 на акцію.