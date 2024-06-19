До закриття міжбанку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у продажу.
19 червня 2024, 17:22
Курс валют на вечір 19 червня: долар трохи впав на міжбанку
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Відкриття 19 червня
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Закриття 19 червня
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Зміни
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40,56/40,60
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40,51/40,54
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5/6
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43,53/43,56
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43,53/43,55
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,95 грн. Євро купують за 43,51 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,85−40,92, євро — 44,08−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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