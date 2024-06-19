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19 червня 2024, 17:02

В Держенергонагляді розповіли, коли в Україні покращиться ситуація з електроенергією

Ситуація з електроенергією покращиться в серпні 2024 року, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об'єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

Ситуація з електроенергією покращиться в серпні 2024 року, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об'єктів з гарантованим електропостачанням.
Фото: pixabay.com

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Ремонти на енергоблоках АЕС

«Щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій наразі тривають обов'язкові планові ремонти на енергоблоках. Варто зазначити, що атомна генерація — базис, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС», — розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Так, наразі тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії. Полегшення очікуємо у серпні», — зауважив він.

Об'єкти критичної інфраструктури

Також Слободян розповів, що зараз відбувається процес оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням. Загалом цей процес завершиться до 1 липня.

«Наразі в багатьох областях з переліку об'єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях — понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», — пояснив він.

За словами Слободяна, перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами — на літній та зимовий.

«Зараз до переліку включено серед іншого об'єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов'язано це з тим, що поруч з такими об'єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень», — зазначив він.

Крім того, там, де не можна заживити об'єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень.

«На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу», — зауважив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
milon
milon
19 червня 2024, 17:13
#
Все вранье, найдут миллион причин отключать
+
0
BobKickass
BobKickass
19 червня 2024, 18:24
#
100% , як би вам іще й інтернет відрізали, конспірологам.
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