SEC закрила розслідування щодо Ethereum. Актив хотіли прирівняти до цінних паперів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) припиняє розслідування щодо того, чи є ефір цінним папером. SEC не буде висувати звинувачення в тому, що продаж Ethereum є операцією з цінними паперами, що називають великою перемогою для розробників ефіру, постачальників технологій та учасників індустрії. Про це повідомляє компанія Consensys, розробник гаманця MetaMask.

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Consensys звернулась до SEC стосовно розслідування по Ethereum, після схвалення спотових ETF на базі активу. На що в комісії відповіли, що розслідування закрито.

У 2018 році SEC заявила, що ефір не є цінним папером, але у 2023 році таємно вирішила заявити про свою владу над цим активом як цінним папером і проводила розслідування щодо Ethereum.

Consensys вимагала судового наказу, який би зупинив розслідування SEC на тій підставі, що ефір є товаром, а отже, SEC не має юрисдикції для розслідування або регулювання цього активу.