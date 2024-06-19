Дефіцит бюджету США зросте на 27% — прогноз

Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів , що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.

Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому — частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.

У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.

Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.

Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.