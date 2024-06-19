Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Дефіцит бюджету США зросте на 27% — прогноз
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Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.
Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому — частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.
У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.
Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.
Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.
Коментарі - 2
«Спасти может только кража». " лучше со взломом. Боюсь, но у США нет другого выхода, кроме как мировой войны на чужой территории. Эта фишка всегда спасала.
Війна не рятувала від дефолту і гіперінфляції, а лише відтягувала їх.
Особливо в поточних ринкових умовах в світі, навіть у випадку перемоги і захоплення якихось територій, далі що? Від них в такому випадку відвернулося б дуже багато країн, а це все гроші і торгівля. Це рішення спрацює, тільки якщо захоплювати всю земну кулю, а для такого навіть в США сил не вистачить.
В сьогоднішніх реаліях всі пов`язані з усіма, у США заводи в Китаї, Китай є найбільшим тримачем казначейських облігацій США, США продає айфони на ринку Китаю, ЄС продає свинину на ринку Китаю, а Китай продає свої електромобілі на ринках США і ЄС, це вже не середньовіччя, де можна було захопити певну територію і жити радіти, сьогодні це не працює вже і має більше негативних наслідків. Сьогодні вигідніше утворювати союзи, альянси і розвивати економічні зв`язки один з одним, розвивати ринки, інфраструктуру і економіку своєї країни.
Це тільки в вологих фантазіях пукіна і йому подібних можна розв`язати війну і все буде «ок в майбутньому, а в реальності вони дуже і дуже багато бабла втрачають і «імпартазамещеніє» не працює, банки відмовляються з ними транзакції проводити, постачальники зайвий раз не хочуть ризикувати, санкції роблять свою справу, не так швидко як хотілося б, але повільно і впевнено, просто кацапстан завеликий, щоб такого звіра одразу звалити, тому поки тримається, але вже хитаючись.